Osce: Polonia nega rilascio visti a delegazione russa per vertice

- La Polonia ha negato ai parlamentari russi di rilasciare visti per partecipare alla sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), che si terrà a Varsavia dal 24 al 26 novembre. Ad affermarlo il capo della delegazione russa, il senatore Vladimir Dzhabarov. "Abbiamo ricevuto una risposta oltraggiosa dal capo della delegazione polacca all'Osce, Bartosz Kempinski, che non vede alcuna opportunità per la partecipazione dei rappresentanti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia alla riunione autunnale dell'Osce a Varsavia", ha detto Dzhabarov. Come ha spiegato la parte polacca, l'ammissione di questi Paesi al vertice "violerebbe il principio di solidarietà con l'Ucraina". Dzhabarov ha sottolineato che tale decisione viola la dichiarazione dell'Osce di Tbilisi del 2016, che stabilisce accesso illimitato a tutti i membri dell'Assemblea per partecipare a tutte le attività dell'Osce. (Rum)