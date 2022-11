Energia: Pichetto Fratin, inverno è abbastanza sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inverno 2022 “è abbastanza sicuro. Ci stiamo attrezzando. Se arrivassero dei picchi di consumo potrebbe verificarsi qualche rischio”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a "Radio Anch’io" su Rai Radio1. "Stiamo valutando dei piani per intervenire cautelarmente con imprese disponibili a non prelevare corrente e fermare le produzioni, ovviamente per quelle che possono essere arrestabili”, ha aggiunto il ministro.(Rin)