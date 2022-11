Libia: senatore Karmous, per Senato e Parlamento il governo Dabaiba è incapace di proteggere le urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il capo dell'Alto consiglio di Stato, il Senato libico, Khaled Al Mishri, sono in costante contatto e si profila il consenso all'orizzonte. Lo ha dichiarato ai media il senatore Adel Karmous, sottolineando che sarà data priorità all'accordo sulla base costituzionale e poi sulle posizioni sovrane, risolvendo parte della crisi. "Se i due consigli – il parlamento e il senato - riusciranno a compiere questi passi, la Libia vedrà un governo capace di estendere la sua influenza su tutto il suolo libico, perché sono d'accordo sull'incapacità del governo Dabaiba di proteggere le urne fuori dalla città di Tripoli", ha affermato. "Se le elezioni si svolgeranno durante il mandato di questo governo di unità nazionale – l’esecutivo guidato da Abdulhamid Dabaiba - ciò porterà a una netta divisione in Libia perché l'est del Paese non accetterà i risultati dell'ovest e viceversa, e quindi attualmente cercheremo di unificare l'autorità esecutiva al fine di raggiungere elezioni accettabili da tutte le parti ", ha chiarito Karmous.(Lit)