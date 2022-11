Usa: Biden commenta candidatura di Trump alla presidenza, "ha deluso l'America"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato laconicamente l'annuncio della terza candidatura alla Casa Bianca dell'ex presidente e suo avversario alle elezioni del 2020, Donald Trump. Un messaggio pubblicato da Biden sul suo profilo Twitter ufficiale afferma che "Trump ha deluso l'America". Al messaggio è allegato un video nel quale vengono elencati i presunti fallimenti e le colpe politiche dell'ex presidente: dalla riduzione della pressione fiscale sulle fasce di reddito più elevate sino al drammatico assalto dei suoi sostenitori al Congresso, il 6 gennaio 2021. Biden, che si trova in Indonesia per il vertice annuale del G20, non ha voluto commentare ulteriormente la terza candidatura di Trump alla Casa Bianca: in risposta a una domanda dei giornalisti, ha detto di non aver "davvero nulla da dire". (segue) (Was)