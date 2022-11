© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki esprimendogli "il suo sostegno e la disponibilità per le inchieste in corso" sui due missili arrivati in Polonia. Lo ha riferito l'Eliseo all'emittente televisiva "BfmTv" (Frp)