Nepal-Cina: firmato accordo su sovvenzioni a progetti per 113 milioni di dollari

- Nepal e Cina hanno siglato ieri un accordo per l'accesso a sovvenzioni dalla Cina d'importo pari a 800 milioni di yuan (circa 113 milioni di dollari). L'accordo è stato firmato dall'ambasciatore del Nepal a Pechino, Bishnu Pukar Shrestha, e da Luo Zhaohui, presidente dell'Agenzia cinese per la cooperazione allo sviluppo internazionale (Cidca). I fondi serviranno a finanziare una serie di progetti selezionati dal governo del Nepal, per i quali già alla fine di quest'anno verranno intrapresi studi di fattibilità con esperti cinesi: tra questi il progetto della ferrovia transfrontaliera. (Cip)