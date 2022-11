Regno-Unito-Cina: incontro Sunak-Xi, il premier britannico chiederà “rapporto franco e costruttivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak chiederà l'aiuto della Cina sulla stabilità economica globale, cambiamento climatico e Ucraina nel suo primo incontro tra il presidente Xi Jinping, in programma oggi a margine del G20 a Bali, in Indonesia. Si tratta del primo incontro fra un primo ministro britannico e un presidente cinese da quasi cinque anni. Fonti del quotidiano "The Times" riferiscono che il primo ministro avrebbe provocato un contraccolpo nel Partito conservatore, dato l'ammorbidimento della posizione nei confronti della Cina e l'affermazione secondo cui nessuna delle grandi sfide del mondo potrebbe essere risolta senza Pechino. L'annuncio dell'incontro con Xi è arrivato a sorpresa, spiegano le fonti del quotidiano, secondo cui Sunak chiederà un “rapporto franco e costruttivo” con la Cina. Downing Street ha insistito sul fatto di poter bilanciare le critiche alla minaccia economica della Cina e al rispetto dei diritti umani con gli appelli sulla necessità di lavorare insieme su questioni chiave. Un portavoce del governo ha detto che il Regno Unito al momento avrebbe un rapporto "complesso e sfumato" con la Cina e che il primo ministro "vorrebbe incoraggiare la Cina a usare responsabilmente il suo ruolo sulla scena globale per risolvere le tensioni geopolitiche". Sunak incontrerà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la prima volta da quando è diventato primo ministro. a detto che c'è Sunak ha affermato che sinora c'è stato un "straordinario allineamento" tra Regno Unito e Stati Uniti su questioni globali chiave. (Rel)