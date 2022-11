Usa: Ivanka Trump non intende "impegnarsi in politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivanka Trump, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non intende dedicarsi alla politica nei prossimi anni. Lo ha dichiarato la diretta interessata nella serata di ieri, dopo l'annuncio ufficiale della terza candidatura di Trump alla Casa Bianca. "Amo moltissimo mio padre. Questa volta, però, scelgo di dare la priorità ai miei figli e alla vita privata che stiamo creando come famiglia. Non ho in programma di impegnarmi in politica", ha affermato la figlia dell'ex presidente nel corso in una intervista a "Fox News Digital". Ivanka Trump ha servito come consigliera presidenziale durante l'amministrazione Trump, dedicandosi in particolare a questioni riguardanti l'istruzione e l'emancipazione femminile. (segue) (Was)