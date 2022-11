G20: comunicato finale, "la maggior parte" dei Paesi "condanna con forza la guerra in Ucraina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggior parte" dei Paesi membri del G20 "ha condannato con forza la guerra in Ucraina" e tutti hanno convenuto che il conflitto "mina l'economia globale". E' quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso questa mattina da Bali, in Indonesia, dove è in corso il vertice del G20. Le venti principali economie mondiali sottolineano, in questo testo congiunto, che "l'uso o la minaccia di usare armi nucleari è inammissibile". (Res)