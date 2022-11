G20: comunicato finale, coordinare interventi politica monetaria, evitare volatilità tassi di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Banche centrali dei Paesi del G20 continueranno a coordinare gli interventi volti a inasprire le loro politiche monetarie per limitare l'elevato livello d'inflazione, pur essendo consapevoli della necessità di limitare le "ricadute transnazionali". E' quanto si legge nel comunicato congiunto diramato a Bali, in Indonesia, dove è in corso il vertice del G20. I Paesi membri hanno anche ribadito il loro impegno a evitare un'eccessiva volatilità dei tassi di cambio, pur riconoscendo che "molte valute si sono mosse in modo significativo" quest'anno. (Res)