Ucraina: von der Leyen, Ue, G7 e Nato al fianco di Kiev "per tutto il tempo necessario"

- I Paesi membri dell'Ue, G7 e della Nato hanno condannato gli attacchi brutali della Russia in Ucraina e resteranno fermamente a sostegno delle autorità di Kiev "per tutto il tempo necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen da Bali, dove ha partecipato a queste riunioni svoltesi a margine del summit del G20. In un videomessaggio, von der Leyen ha affermato che i Paesi membri di Ue, G7 e Nato sono pronti ad assistere la Polonia in un'indagine sulle esplosioni avvenute ieri nei pressi del confine ucraino. Inizialmente attribuite a un missile russo caduto in territorio polacco in seguito al massiccio attacco condotto ieri dalle forze russe, le esplosioni - secondo fonti di intelligence statunitensi - potrebbero essere state provocate dai frammenti di un S-300 ucraino esploso per contrastare un missile lanciato da Mosca. (Beb)