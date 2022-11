Regno Unito-India: Sunak intende rallentare i progressi verso l'accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha segnalato l'intenzione di rallentare i progressi verso la firma di un accordo di libero scambio tra il suo Paese e l'India nel tentativo di negoziare termini più vantaggiosi. Prima dell'incontro di ieri con l'omologo indiano Narendra Modi a margine del G20 di Bali, in Indonesia, Sunak ha dichiarato che nella conduzione dei negoziati commerciali con l'India, Londra non dovrebbe "sacrificare la qualità per la rapidità". Il primo ministro punterebbe in particolare a ottenere condizioni migliori per il settore dei servizi britannico. Inoltre, alcune parti dell'accordo sinora negoziato da Londra e Nuova Delhi sarebbero fonte di tensioni all'interno del governo britannico: tra queste, i termini della liberalizzazione dei visti per i cittadini indiani. Su questo fronte, Sunak ha tentato una mediazione ieri, dando il proprio via libera alla concessione di visti biennali per 3mila giovani professionisti indiani, come previsto dal memorandum d'intesa originale firmato dai due Paesi. (segue) (Rel)