Regno Unito-India: Sunak intende rallentare i progressi verso l'accordo commerciale (3)

- I primi ministri di Regno Unito e India, Rishi Sunak e Narendra Modi, si sono incontrati ieri a Bali. L’incontro fra Modi e Sunak – primo capo del governo britannico di origine indiana – era molto atteso in India. Sunak, inoltre, è sposato con Akshata Murty, figlia del fondatore di Infosys Nr Narayana Murthy. Modi si era congratulato con Sunak per via telefonica dopo la sua nomina a primo ministro e su Twitter aveva espresso “l’importanza di una conclusione anticipata” dei negoziati per la firma di un accordo di libero scambio “completo ed equilibrato" fra India e Regno Unito. I due Paesi intendono siglare un patto commerciale che dovrebbe raddoppiare l’interscambio bilaterale entro il 2030 e stanno cercando di finalizzare l'accordo entro la fine di marzo. (Rel)