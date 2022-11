G20: Casa Bianca, Biden e Sunak hanno discusso di Ucraina, Polonia, Cina e Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno riaffermato il loro forte sostegno all'Ucraina durante il loro incontro a margine del summit del G20 a Bali, in Indonesia. È quanto riferisce la Casa Bianca in una nota, secondo cui i due leader hanno discusso anche delle esplosioni avvenute ieri in Polonia nei pressi del confine con l’Ucraina e delle sfide poste dalla Cina. Biden e Sunak hanno fatto sapere che sosterranno pienamente le indagini della Polonia sull'esplosione avvenuta ieri. Biden in precedenza ha affermato che il missile che ha ucciso due persone in Polonia probabilmente non è stato lanciato dalla Russia, mentre fonti di intelligence Usa questa mattina hanno reso noto che a provare l’esplosione potrebbero essere stati i frammenti di un S-300 lanciato ieri dal sistema di difesa aerea ucraino per difendersi dal massiccio attacco condotto dalle forze di Mosca ieri pomeriggio. Biden e Sunak hanno anche affermato il loro comune impegno a proteggere i risultati dell'accordo del Venerdì Santo in Irlanda del Nord, ha aggiunto la nota della Casa Bianca. (Was)