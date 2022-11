Russia: governatore regionale di Orel, deposito di petrolio colpito da un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone avrebbe fatto saltare in aria questa mattina un deposito di petrolio nella regione russa di Orel senza causare vittime. Lo ha detto il governatore regionale Andrei Kljchkov su Telegram. "Verso le 4 del mattino di oggi (le 2 in Italia), quello che si presume essere un drone ha fatto saltare in aria un deposito di petrolio nell'insediamento di Stalnoi Kon", ha detto il governatore. "Non ci sono state vittime. Tutti i servizi operativi stanno lavorando sul posto", ha aggiunto Kljchkov. (Rum)