Colombia: attività economica al +7 per cento annuo nel terzo trimestre

- L'attività economica in Colombia ha registrato una crescita del +7 per cento su anno nel terzo trimestre secondo il rilevamento ufficiale del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). Il dato conferma una tendenza alla decelerazione dell'attività economica ampiamente prevista rispetto al +12,6 per cento registrato nel secondo trimestre anche se la crescita, si sottolinea da parte del governo, rimane la più alta tra i paesi Ocse che hanno pubblicato ad oggi i dati relativi allo stesso periodo (Spagna, Canada, Corea del Sud, Francia e Germania). La portavoce del Dane, Julieth Solano, ritiene in questo senso che quella del terzo trimestre sia "una buona crescita" sottolineando la forte ripresa che registrano settori come quello del trasporto aereo (+80 per cento), dell'intrattenimento (+36,9 per cento), così come anche il commercio, la ristorazione, il turismo, così come anche gli investimenti con un +21,2 per cento. (segue) (Mec)