Polonia: Biden a Duda, da Usa pieno sostegno a indagini su esplosioni

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo polacco, Andrzej Duda, dopo le notizie sui presunti missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco, uccidendo due persone. Un funzionario dell’intelligence Usa avrebbe confermato al “Washington Post” che si tratterebbe di missili russi, ma i rappresentanti del Pentagono, del dipartimento di Stato e del consiglio per la sicurezza nazionale hanno affermato di non avere informazioni in grado di confermare la notizia. “Il presidente ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, ed è stato aggiornato sui controlli che Varasavia sta portando avanti per chiarire le cause dell’incidente”, si legge nella nota. Biden ha anche garantito il pieno sostegno degli Usa alla Polonia durante le indagini, ribadendo l’impegno di Washington alla difesa della Nato. (Was)