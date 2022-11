Spazio: il Giappone invia una sonda sulla superficie della Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone invierà oggi nello spazio il suo primo modulo di esplorazione sulla superficie della Luna. Il modulo - il più piccolo nel suo genere mai realizzato - verrà trasportato in orbita assieme a una serie di microsatelliti da un razzo vettore statunitense Artemis 1: uno di questi satelliti miniaturizzati, l'Equules, è diretto verso il lato oscuro della luna, dove sgancerà un modulo di allunaggio battezzato "Omotenashi": parola giapponese che esprime il concetto di ospitalità. Il modulo, lungo appena 11 centimetri, largo 24 e alto 37, raggiungerà la superficie lunare a una velocità di 180 chilometri orari: una serie di rivestimenti in resina dovrebbe consentirgli di sopravvivere all'impatto, per poi trasmettere onde radio verso la Terra. L'Equules dovrebbe invece sostare nel secondo Punto di Lagrange, dove l'attrazione gravitazionale della Terra e della Luna si equivalgono, e che in futuro potrebbe diventare il sito per una stazione spaziale permanente. (Git)