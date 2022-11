Regno Unito-Cina: premier Sunak incontrerà Xi Jinping a margine del G20 di Bali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, incontrerà oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, a margine del vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo ha annunciato a sorpresa il capo del governo in persona, spiegando che l'incontro in programma oggi è frutto di uno sforzo diplomatico dell'ultimo minuto. "Se vogliamo risolvere le grandi sfide globali come la salute pubblica, come Russia e Ucraina, aggiustare l'economia globale e il cambiamento climatico, è importante avere un dialogo e un contatto con la Cina", ha detto Sunak a "Sky News". "Il nostro approccio alla Cina è molto simile a (quello dei) nostri alleati, siano Stati Uniti, Australia o Canada", ha aggiunto il premier. Sunak, in carica da appena tre settimane, sarà il primo capo del governo britannico a incontrare il presidente cinese da quasi cinque anni a questa parte. (Fim)