Corea del Sud: il presidente Yoon rientra dall'Indonesia (2)

- Il colloquio tra Yoon e il presidente cinese Xi, in particolare, è durato circa 25 minuti. I due leader hanno discusso il ruolo cruciale della Cina negli sforzi tesi alla denuclearizzazione della Penisola coreana, e a scongiurare un settimo test nucleare da parte della Corea del Nord. Yoon ha evidenziato l'importanza di mantenere comunicazioni costanti tra i due Paesi: "Collaboreremo per relazioni Corea-Cina più sviluppate sulla base del rispetto reciproco", ha dichiarato il capo dello Stato sudcoreano, aggiungendo che l'obiettivo diplomatico di Seul è di "guidare e contribuire alla libertà, alla pace e alla prosperità" nell'Asia orientale e nella comunità internazionale. "Auspichiamo di lavorare assieme su questioni globali come la pace e la stabilità della Penisola coreana, inclusi gli scambi economici e umani, e sul cambiamento climatico e l'energia", ha detto Yoon. La presidenza sudcoreana ha anche riferito che il capo dello Stato ha dedicato il suo intervento al vertice del G20 agli sforzi congiunti contro il protezionismo, e per un approccio solidale e coordinato alle esigenze energetiche, alimentari e sanitarie globali. (segue) (Git)