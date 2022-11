Usa-Cina: lungo colloquio tra segretaria Tesoro Yellen e governatore Banca popolare Yi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha tenuto oggi un lungo colloquio con il governatore della Banca popolare cinese, Yi Gang, a margine del vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo ha annunciato un funzionario del dipartimento del Tesoro Usa, secondo cui il colloquio è durato più di due ore. "L'incontro è stato caratterizzato da un tono franco, positivo e costruttivo", ha dichiarato il funzionario, secondo cui "nel contesto delle attuali sfide globali, Yellen e Yi hanno anche discusso delle questioni relative al G20". (Was)