Trasporto aereo: Brasile, Embraer ottiene credito di 400 milioni di euro dal Bndes (2)

- Bndes ricorda inoltre nel testo che la nuova operazione "ribadisce il sostegno della banca all'industria aeronautica e ricorda che la Banca è partner di Embraer dal 1997, avendo già finanziato la sua attività con circa 25 miliardi di euro". Queste risorse, prosegue la nota, "hanno consentito la produzione e l'esportazione di oltre 1.275 unità alle compagnie aeree di tutto il mondo". Fondata nel 1969 dal governo federale, Embraer è stata privatizzata nel 1994. Il governo brasiliano è rimasto tuttavia come azionista e ha diritto di veto su alcune decisioni strategiche. Dalla sua fondazione l'azienda ha prodotto più di 8.000 aeromobili ed è attualmente il principale produttore di jet commerciali fino a 150 posti. Di recente, ci sono state trattative per l'incorporazione della sua attività di aviazione commerciale in una nuova società: una joint venture con una quota dell'80 per cento della Boeing nordamericana e del 20 per cento di Embraer. Nel 2020, tuttavia, Boeing si è ritirata dalla partnership. (Brb)