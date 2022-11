Argentina: inflazione di ottobre all'88 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della protezione delle riserve il governo ha introdotto a settembre un nuovo sistema di regolazione e controllo unico delle importazioni denominato Sira (Sistema di importazioni della Repubblica Argentina). Una misura adottata per avere un maggior controllo della compravendita di divise destinate al pagamento delle importazioni. Il Sira - che sostituisce il Simi (Sistema di monitoraggio integrale delle importazioni) -, dovrebbe permettere di ottenere in anticipo le informazioni necessarie sulle transazioni, in modo da rendere più prevedibili e tracciabili le operazioni di acquisto dall'estero. Tra le altre novità, l'analisi della "capacità economica e finanziaria dell'Importatore" e la possibilità di poter tracciare un "profilo di rischio doganale e fiscale", basato su antecedenti legati alla sovrafatturazione delle importazioni, all'uso abusivo di misure precauzionali e di false dichiarazioni giurate. (segue) (Abu)