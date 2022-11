© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha consegnato la documentazione relativa alla sua candidatura alla Casa Bianca per il 2024. Lo riferisce il portale di informazione “Axios”, mentre Trump sta parlando dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, annunciando ufficialmente la sua candidatura alla presidenza Usa. (Was)