Usa: Biden su missile in Polonia, improbabile che sia stata la Russia

- È “improbabile” che sia stata la Russia a sparare il missile che martedì 15 novembre ha colpito un villaggio polacco nel distretto di Hrubieszow, nei pressi del confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo una breve riunione con gli altri leader che stanno partecipando al vertice del G20 in corso a Bali, in Indonesia, convocata a seguito dell’incidente. “È troppo presto per trarre delle conclusioni: le informazioni preliminari in nostro possesso, come la traiettoria del missile, indicano che è improbabile che sia stata la Russia a lanciarlo, ma bisogna aspettare la conclusione delle indagini prima di fare qualsiasi supposizione”, ha detto.(Was)