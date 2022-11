Polonia: Biden, aiuteremo Varsavia ad indagare su attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha concordato con gli altri leader del G7 e della Nato di aiutare le autorità polacche ad indagare sul missile che ha colpito ieri un villaggio nel distretto di Hrubieszow, vicino al confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Parlando con i giornalisti al termine di una riunione organizzata con gli altri leader che stanno partecipando al vertice del G20 in corso a Bali, convocata dopo l’accaduto, Biden ha detto di avere aggiornato le sue controparti sulle conversazioni che ha avuto con il presidente polacco, Andrzej Duda, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Abbiamo concordato sulla necessità di aiutare le autorità di Varsavia nelle indagini, e faremo in modo di capire con esattezza quello che è successo: a quel punto, prendere una decisione sui provvedimenti da prendere”, ha detto. (Was)