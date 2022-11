Usa: Trump, la Cina era “sotto scacco” durante la mia presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “ormai sono una nazione in declino”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver annunciato la sua candidatura per la Casa Bianca nel 2024, parlando dalla sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida. Ricordando i risultati raggiunti dalla sua amministrazione “nel campo dell’economia e della sicurezza dei confini”, Trump ha dichiarato che gli “avversari” degli Stati Uniti, come la Cina, erano “sotto scacco” durante la sua presidenza. “Ad oggi, invece, siamo una nazione in declino, un Paese fallito: e oggi siamo qui per ribadire ancora una volta che non deve essere necessariamente così”, ha detto. (Was)