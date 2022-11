Usa: dalle emittenti televisive poco spazio al discorso di candidatura di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali emittenti televisive degli Stati Uniti hanno dato spazio limitato al lungo discorso con cui l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla Casa Bianca nel 2024. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", sottolineando che persino l'emittente di orientamento conservatore "Fox News" ha interrotto la trasmissione del discorso in diretta. Anche la "Cnn" ha trasmesso solo una parte del discorso dell'ex presidente, interrompendo la diretta per condurre analisi politiche in studio. "Msnbc", invece, non ha concesso al discorso di Trump alcuna copertura. L'ex presidente, che aveva già anticipato l'annuncio della sua candidatura nei giorni scorsi, affronta un frangente di forte difficoltà: non soltanto sul piano giudiziario, per le ricadute dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e della sua turbolenta uscita dalla Casa Bianca; ma anche su quello politico, dopo la deludente prestazione dei candidati pro-Trump alle recenti elezioni di medio termine. Come sottolineato da "The Hill", Trump e "Fox News" sono in rotta da tempo, e negli ultimi due anni l'emittente televisiva conservatrice non ha trasmesso nessuno dei comizi dell'ex presidente. (Was)