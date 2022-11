Polonia: Zelensky, Russia uccide ovunque riesce a raggiungere, condoglianze a fratelli e sorelle polacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa è in grado di uccidere "ovunque possa raggiungere". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Twitter commentando la caduta di missili in Polonia. Secondo Zelensky, oggi sarebbe toccato alla Polonia. "Questo attacco alla sicurezza collettiva nella regione euro-atlantica è un'escalation. La gente è morta. Le mie condoglianze ai miei fratelli e sorelle della Polonia", aggiunge Zelensky. "Il terrore della Russia deve essere fermato. La solidarietà è la nostra forza", conclude il capo di Stato ucraino. (Kiu)