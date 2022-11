Usa-Polonia: Biden sentirà omologo Duda dopo le notizie su presunti missili russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulle recenti notizie in merito ai presunti missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco, nei pressi del confine con l’Ucraina, e avrà “a breve” una conversazione telefonica con l’omologo di Varsavia, Andrzej Duda. Lo riferisce la Casa Bianca. Secondo le ricostruzioni della stampa polacca e internazionale, l’esplosione si sarebbe verificata nel distretto di Hrubieszow, uccidendo due persone. Un funzionario dell’intelligence Usa, in un secondo momento, avrebbe confermato al “Washington Post” che si tratterebbe di missili russi, anche se i rappresentanti di Pentagono, dipartimento di Stato e consiglio per la sicurezza nazionale hanno ribadito in tre diverse occasioni di non essere in possesso di informazioni in grado di confermare le indiscrezioni. (Was)