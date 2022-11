Polonia: Borrell, condoglianze a vittime dell'attacco missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, esprime su Twitter le condoglianze per le vittime dell'attacco missilistico che ha colpito la Polonia. "Sono in contatto con i partner sull'esplosione in Polonia che ha ucciso due persone. L'Ue esprime sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Oggi, decine di missili hanno preso di mira l'Ucraina. Piena solidarietà alla Polonia e all'Ucraina", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)