Polonia: missili al confine, conclusa la telefonata tra Biden e Duda

- Si è conclusa la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo polacco, Andrzej Duda. Lo riferisce la Casa Bianca, che poco fa ha anticipato la conversazione tra i due leader. La telefonata è stata organizzata a seguito delle notizie di stampa sui presunti missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco, nei pressi del confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Un funzionario dell’intelligence Usa avrebbe confermato al “Washington Post” che si tratterebbe di missili russi, ma i rappresentanti del Pentagono, del dipartimento di Stato e del consiglio per la sicurezza nazionale hanno affermato di non avere informazioni in grado di confermare la notizia. (Was)