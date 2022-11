Polonia: Russia respinge accuse su missili caduti a Przewodow, Usa: "Non vogliamo escalation" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono e il dipartimento di Stato Usa hanno fatto sapere che Washington non cerca un'escalation e che si stanno esaminando i dettagli della vicenda, prima di dare le risposte adeguate a quanto accaduto. Il portavoce del dipartimento della Difesa, Pat Ryder, durante un briefing con i giornalisti. “Al momento non abbiamo informazioni che possano confermare queste notizie, ma stiamo monitorando la situazione con estrema attenzione e daremo i dovuti aggiornamenti con tempestività”, ha detto Ryder. Il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa ha detto che le autorità statunitensi sono in contatto con il governo di Varsavia e con i partner della Nato. “Stiamo lavorando per raccogliere più informazioni, ma al momento non siamo in grado di confermare le indiscrezioni e i dettagli riportati dagli organi di stampa: quel che è certo è che saremo in grado di determinare quanto è accaduto, prendendo i necessari provvedimenti”, ha detto Patel. (segue) (Res)