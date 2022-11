Polonia: Russia respinge accuse su missili caduti a Przewodow, Usa: "Non vogliamo escalation" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda si è espresso in condizioni di anonimato anche un funzionario della Nato, secondo cui l'Alleanza atlantica sta "esaminando le segnalazioni" ricevute sull'accaduto, e si sta "coordinando strettamente" con la Polonia. Ambienti della Difesa italiana, inoltre, fanno sapere che in merito ai recenti ulteriori sviluppi della crisi ucraina il ministro Guido Crosetto, appena rientrato da Bruxelles, è in costante contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, la sala operativa del Comando di vertice interforze (Covi) e con i ministri omologhi dei principali Paesi alleati della Nato. La Farnesina, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter, segue, con la massima attenzione, in costante contatto con la Difesa, con i Paesi europei e con gli alleati della Nato gli sviluppi della situazione in Polonia. "Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. Sono vicino al popolo polacco", ha scritto Tajani. (Res)