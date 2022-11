Ucraina: Casa Bianca chiede al Congresso di approvare altri 37,7 miliardi di dollari per assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha chiesto formalmente al Congresso di approvare la destinazione di altri 37,7 miliardi di dollari per fornire assistenza militare all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Secondo quanto riferisce il “New York Times”, la Casa Bianca avrebbe chiesto di approvare la misura prima di gennaio del prossimo anno, quando si insedierà il nuovo Congresso che vedrà con ogni probabilità una maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti. La richiesta arriva sei mesi dopo l’approvazione di un provvedimento che ha destinato 40 miliardi di dollari all’assistenza militare all’Ucraina. “Grazie al sostegno bipartisan, siamo riusciti ad aiutare le autorità di Kiev sul campo, e non possiamo permettere che questo sostegno venga meno”, ha scritto Shalanda Young, direttrice dell’ufficio per il bilancio della Casa Bianca, in una lettera indirizzata alla presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. (Was)