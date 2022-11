Polonia: Rutte, Paesi Bassi seguono situazione in contatto con alleati Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi "seguono da vicino la situazione" in Polonia, rimanendo "in stretto contatto" con Varsavia e "gli altri nostri partner della Nato". Lo ha detto il primo ministro olandese, Mark Rutte, commentando le notizie sui due missili russi caduti in territorio polacco che avrebbero ucciso due persone. "Ora è importante stabilire esattamente cosa è successo", ha scritto Rutte in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Beb)