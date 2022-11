Polonia: consigliere Usa Sullivan sente omologo dopo notizie su missili, per ora indiscrezioni non confermate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo di Varsavia, Jacek Siewiera, dopo le notizie di stampa sui presunti missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco, nei pressi del confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Lo ha detto in una nota la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, aggiungendo che Washington sta lavorando con il governo polacco per raccogliere più informazioni su quanto è accaduto. “Allo stato attuale, non siamo in grado di confermare le indiscrezioni di stampa e i dettagli che sono stati riportati finora: una volta che avremo chiaro quanto accaduto, prenderemo i giusti provvedimenti”, ha detto. (Was)