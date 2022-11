Migranti: Usa, giudice federale blocca il Titolo 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha bloccato il Titolo 42, una ordinanza varata dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump che limita l’immigrazione clandestina nel Paese sulla base di considerazioni in materia di salute pubblica. Nella sentenza, il giudice distrettuale Emmet Sullivan ha dichiarato che il Titolo 42 è “una misura arbitraria che viola le leggi federali”. In particolare, avrebbe consentito alle autorità Usa di espellere più di un milione di migranti che hanno attraversato il confine tra Stati Uniti e Messico negli ultimi mesi. Il Titolo 42 è in vigore negli Stati Uniti sin dall'inizio della pandemia di Covid-19, e consente alle autorità di confine statunitensi di espellere immediatamente i migranti che tentino di attraversare illegalmente il confine meridionale del Paese, senza concedere loro la possibilità di presentare domanda di asilo. (Was)