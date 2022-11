Argentina: inflazione di ottobre all'88 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio per contrastare la tendenza al rialzo dell'inflazione il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha presentato la settimana scorsa un piano di lotta all'inflazione che dovrebbe permettere di congelare, fino a febbraio 2023, i prezzi di circa 1700 prodotti di supermercato. L'accordo "prezzi Giusti" è frutto dell'intesa stretta con oltre 130 aziende e comprende anche l'impegno a non aumentare oltre il 4 per cento il prezzo degli altri prodotti non inclusi nell'accordo. Il piano, ha spiegato Massa, rappresenta una delle tre aree su cui sta lavorando il governo per combattere la corsa dei prezzi, annoso problema del Paese sudamericano. "L'inflazione si risolve con una politica fiscale ordinata, con l'accumulazione di riserve e con un lavoro coordinato con le principali catene di consumo", ha detto. (segue) (Abu)