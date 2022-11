Argentina: inflazione di ottobre all'88 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del riordino dei conti pubblici il governo ha presentato una legge di bilancio per il 2023 in linea con il programma di rifinanziamento del debito di 45 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La finanziaria 2023 prevede una riduzione del deficit dal 2,5 all'1,9 per cento del pil, la discesa dell'inflazione dal 95 al 60 per cento, e una crescita dell'attività del 2 per cento. Secondo le ultime stime del Fmi pubblicate a ottobre, l'economia dell'Argentina crescerà del 4 per cento nel 2022 e del 2 per cento nel 2023. Le proiezioni per l'anno in corso migliorano leggermente la stima precedente di luglio del 3,5 per cento mentre quelle per il 2023 si riducono di mezzo punto. L'Fmi prevede inoltre un'inflazione del 72,4 per cento per l'anno in corso e del 76 per cento nel 2023 mentre il deficit è stimato allo 0,3 per cento entro la fine dell'anno mentre per il 2023 è previsto un attivo di bilancio dello 0,6 per cento. (Abu)