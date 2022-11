Polonia: ministra Difesa tedesca Lambrecht su missili russi, la Nato è forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è “forte” e la Germania è “in stretto contatto” con l'Alleanza atlantica. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, in un messaggio pubblicato su Twitter a seguito della caduta di missili russi sul villaggio di Przewodow, in Polonia, che ha provocato due morti. Inoltre, Lambrecht ha scritto: “I miei pensieri sono con i nostri amici e alleati in Polonia, la mia profonda vicinanza va ai parenti e agli amici delle vittime”. (Geb)