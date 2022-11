Polonia: Russia respinge accuse su missili caduti a Przewodow, Usa: "Non vogliamo escalation" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza è stato riferito che due missili lanciati dalle forze russe nel corso dell'attacco odierno contro l'Ucraina sono caduti nei pressi dell'insediamento polacco, situato vicino al confine, uccidendo due civili. Alla notizia, inizialmente annunciata dall'emittente radiofonica polacca "Zet", ha fatto seguito la convocazione di una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza polacco presieduto dal primo ministro, Mateusz Morawiecki. Successivamente, sempre "Zet" ha fatto sapere che a provocare l'esplosione a Przewowo sarebbero stati i resti di un missile russo abbattuto dalle Forze armate ucraine. La notizia ha provocato un'immediata reazione di solidarietà e sostegno da parte dei Paesi vicini, in particolare gli altri membri del Gruppo di Visegrad - Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria - ma anche di altri Paesi della Nato, in particolare gli Stati Uniti. (segue) (Res)