Polonia: Kuleba, pronti a contribuire a sicurezza fianco orientale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur non essendone ancora membri, l'Ucraina è pronta a dare il suo contributo per difendere il fianco orientale della Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, commentando le notizie sui due missili russi caduti in territorio polacco che avrebbero ucciso due persone. "L'Ucraina è disposta a contribuire ulteriormente alla sicurezza euro-atlantica collettiva e a proteggere il fianco orientale della Nato, anche se non siamo ancora membri dell'Alleanza", ha scritto Kuleba. "Con l'equipaggiamento attrezzature necessario, saremo in grado di proteggere sia i cieli ucraini che quelli dei nostri vicini", ha aggiunto. In precedenza, il ministro aveva espresso "piena solidarietà" alla Polonia e invita ad azioni "immediate" e "collettive" per costringere la Russia a frenare l'aggressione, tra cui la convocazione di un vertice Nato esteso a Kiev. (segue) (Kiu)