Polonia: Kuleba, pronti a contribuire a sicurezza fianco orientale Nato (2)

- "L'Ucraina ribadisce la sua piena solidarietà alla Polonia ed è pronta a fornire tutto il sostegno necessario. La risposta collettiva alle azioni russe deve essere dura e basata sui principi", ha scritto Kuleba secondo cui, tra "le azioni immediate" c'è la convocazione di "un vertice Nato con la partecipazione dell'Ucraina". Una strategia per costringere la Russia "a cambiare rotta sull'escalation, fornendo all'Ucraina aerei moderni come F-15 e F-16, nonché sistemi di difesa aerea, in modo da poter intercettare qualsiasi missile russo. Oggi proteggere i cieli dell'Ucraina significa proteggere la Nato", ha aggiunto. (Kiu)