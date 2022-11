Trasporto aereo: Brasile, Embraer ottiene credito di 400 milioni di euro dal Bndes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha annunciato oggi l'approvazione di un finanziamento all'azienda aeronautica Embraer per la produzione e l'esportazione di aerei commerciali. Il credito, riferisce il portale "Poder 360", è di circa 400 milioni di euro. Le risorse, si precisa, proverranno dalla Bndes Exim Pré-embarque, una linea di credito creata dalla banca e finalizzata alla produzione di beni nazionali destinati all'esportazione. Secondo una nota rilasciata dal Bndes, l'operazione consentirà a Embraer di riprendere la produzione di aeromobili ai livelli precedenti alla pandemia di covid-19. "Il settore dell'aviazione è considerato strategico per l'alta tecnologia coinvolta, l'utilizzo di manodopera qualificata e la capacità di generare innovazioni con ricadute positive sull'economia del Paese", afferma quindi la nota. (segue) (Brb)