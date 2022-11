Argentina: inflazione di ottobre all'88 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla gestione delle divise - aspetto che più preoccupa il governo alle prese con la necessità impellente di rafforzare le riserve - il periodo massimo di attesa per l'accredito di dollari per il pagamento delle importazioni, nel caso di enti civili o pmi, è stato ridotto a un totale di 60 giorni. Per il resto degli operatori è stata mantenuta invece la finestra di 180 giorni. Il processo di autorizzazione delle importazioni prende il via con la consegna di una dichiarazione giurata al fisco (Afip) e il requisito del possesso di una licenza automatica (La) o non automatica (Lna). Una volta consegnate tali informazioni, il Sira le trasmetterà per verifica agli organi che compongono lo Sportello unico per il commercio estero argentino (Vucea). Verrà quindi costituito un unico conto corrente per il commercio estero e la Banca centrale (Bcra) assegnerà, una volta approvata la procedura, una data di trasferimento. (segue) (Abu)