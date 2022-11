Difesa: segretario Usa sentirà omologo polacco dopo notizie su presunti missili russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, telefonerà al suo omologo polacco, Mariusz Blaszczak, nelle prossime ore. Due funzionari rimasti anonimi, uno statunitense e uno europeo, hanno confermato all’emittente “Cnn” che la telefonata è stata organizzata dopo le notizie di stampa su presunti missili russi che avrebbero colpito il territorio polacco al confine con l’Ucraina questo pomeriggio, causando due morti. Durante un briefing con i giornalisti, il Pentagono ha fatto sapere di essere al corrente delle notizie, ma che al momento non ci sono informazioni in grado di confermare le indiscrezioni di stampa. (Was)