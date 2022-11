Usa-Cuba: riunione all’Avana per discutere accordi per la gestione dei flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Cuba si sono riuniti all’Avana per discutere gli accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori: si tratta della seconda discussione organizzata dai due Paesi su questo tema nel 2022. La delegazione Usa, si legge in una nota, è stata guidata dalla vice assistente del segretario di Stato per gli affari dell’emisfero occidentale, Emily Mendrala, mentre la delegazione del governo cubano è stata guidata dal viceministro degli Esteri, Carlos Fernande de Cossio. I rappresentanti del governo federale statunitense hanno sottolineato l’efficacia della cooperazione bilaterale per la gestione dei flussi migratori, evidenziando anche una serie di ostacoli alla piena attuazione degli accordi. (Was)