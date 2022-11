Polonia: Serracchiani (Pd), Putin si fermi subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Putin deve fermarsi subito. Quanto avvenuto" in Polonia "è di una gravità senza precedenti e come tale va comunque considerato". Lo afferma la presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera Debora Serracchiani, in merito alla notizia che sul territorio polacco sarebbero caduti missili russi uccidendo due persone. "Siamo vicini e alleati della Polonia, sottoposta alla maggiore pressione e preoccupazioni. Siamo prudenti ma fermi, pensando alle popolazioni ucraine sotto centinaia di missili", ha aggiunto. (Rin)