Polonia: Russia respinge accuse su missili caduti a Przewodow, Usa: "Non vogliamo escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha respinto le accuse giunte dalla Polonia sulla caduta di due missili a Przewodow, nella regione di Lublino nei pressi del confine con l'Ucraina, definendole come una "deliberata provocazione". "Le dichiarazioni dei media e dei funzionari polacchi sulla presunta caduta di missili 'russi' nell'area dell'insediamento di Przewodow sono una deliberata provocazione al fine di aggravare la situazione. Non sono stati effettuati attacchi contro obiettivi vicino al confine statale ucraino-polacco con armi russe", ha riferito il ministero. Nella nota si aggiunge che "i frammenti dei missili pubblicati dai media polacchi dalla scena nel villaggio di Przewodow non hanno nulla a che fare con le armi russe". (segue) (Res)